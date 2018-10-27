В подвале дома Балакова найден голый мужчина

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-27T16:44:23+03:00

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Жительница Балакова Дарина Солопова и ее друг Масим Пеллер выложили в соцсети «Вконтакте», в группе «Типичный Балаково» фотографию паспорта, якобы найденного в подвале голого мужчины, который потерял память.

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На призыв девушки и ее парня откликнуться и помочь найти родных человека, уже отозвались десятки пользователей соцсети. Корреспондент «КП-Саратов» связался с очевидцами происшествия, и вот, что они рассказали:

- Я ждала друга у первого подъезда дома №2 по улице 50 лет ВЛКСМ. Потом я услышала, как одна женщина разговаривает с кем-то из подвала, подошла и увидела голого мужчину, спросила, нужна ли ему наша помощь, он ответил, что да ему нужна «скорая», а еще лучше — психушка.

Когда мы спустились в подвал, то нашли чемодан с его вещами. В куртке был паспорт на имя человека из села Новая Яблонка, Хвалынского района Саратовской области. Когда мы стали с ним говорить — выяснилось, что он не помнит, кто он и как здесь оказался. Единственное, что он помнил, это то что якобы он возвращался из Москвы, где работал, домой в Балаково.

Мужчина держался за сердце и говорил, что ему плохо. Затем подъехала «скорая» и увезла его в инфекционное отделение. Позже мы туда позвонили и нам сказали, что с ним все в порядке.

Затем, я списалась с близкой знакомой его мамы и она нам сообщила, что наоборот, он ехал не из Москвы, а в Москву. Там он выпил, и его высадили в Вольске. Как он добрался до Балаково, неясно.

Те, кто откликнулся на мой призыв, рассказывают по-разному. Одни, что найденный человек живет с семьей в Балаково, другие, что в селе Новая Яблонка, — уточнили Дарина Солопова и Максим Пеллер.