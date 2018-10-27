В Балаковском районе экскаваторщик слил у коллеги 200 литров солярки

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-27T18:39:02+03:00

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Подозреваемого в краже у механика экскаватора 200 литров дизтоплива задержали другого экскаваторщика, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

- Механик экскаватора из Перелюбского района заявил в полицию о пропаже у него 200 литров дизтоплива. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что солярку у него украл его же коллега по балаковскому заводу, тоже экскаваторщик, 37-лет из села Заветное, Вольского района, ранее не судим, – уточнили полицейские.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье кража.