В Саратовской области в ДТП ранена женщина водитель
Пострадавшую госпитализировали в больницу
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Накануне вечером, в 19:25, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград, 61-летний водитель ВАЗ-211140 не справился с управлением и врезался в автомобиль Daewoo Matiz.
- Иномаркой управляла 32-летняя женщина, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД области.
- В результате аварии виновник аварии не пострадал, а травмированную женщину госпитализировали в больницу, – уточнили полицейские.