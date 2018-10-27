В Саратовской области в ДТП ранена женщина водитель

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-27T18:40:48+03:00

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Накануне вечером, в 19:25, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград, 61-летний водитель ВАЗ-211140 не справился с управлением и врезался в автомобиль Daewoo Matiz.

- Иномаркой управляла 32-летняя женщина, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД области.

- В результате аварии виновник аварии не пострадал, а травмированную женщину госпитализировали в больницу, – уточнили полицейские.