2018-10-27T13:20:45+03:00
Общество

Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили

Михаил Исаев заявил, что кадровое решение примет специально созданная комиссия
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

На совещании в правительстве Саратовской области сегодня обсудили вхождение в отопсезон.

Как уточнил корреспондент «КП-Саратов», получил продолжение разговор, который состоялся 25 октября на аналогичном совещании. Напомним, тогда Валерий Радаев жестко раскритиковал работу властей и рекомендовал уволить председателя комитета по ЖКХ Саратова Александра Мышева.

Сегодня глава региона поинтересовался, был ли уволен чиновник, который, по его словам, ответственен за срыв отопсезона в Саратове.

Мэр Михаил Исаев ответил, что создана комиссия, которая рассмотрит все обстоятельства и примет рекомендации по кадровому решению.

- В понедельник-вторник вторник я доложу вам результат, — заявил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Поселок Жасминный остался без воды
В Саратове за вымогательство задержали подростка
Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию
Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения
В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель
В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Энгельсе женщина сбила пенсионерку на «зебре»
Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке
Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления
В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Отключена вода на 22 улицах Саратова
В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок
В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
На пожаре в Марксе сгорела женщина
Суббота будет прохладной и пасмурной
Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области