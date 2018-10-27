Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили
На совещании в правительстве Саратовской области сегодня обсудили вхождение в отопсезон.
Как уточнил корреспондент «КП-Саратов», получил продолжение разговор, который состоялся 25 октября на аналогичном совещании. Напомним, тогда Валерий Радаев жестко раскритиковал работу властей и рекомендовал уволить председателя комитета по ЖКХ Саратова Александра Мышева.
Сегодня глава региона поинтересовался, был ли уволен чиновник, который, по его словам, ответственен за срыв отопсезона в Саратове.
Мэр Михаил Исаев ответил, что создана комиссия, которая рассмотрит все обстоятельства и примет рекомендации по кадровому решению.
- В понедельник-вторник вторник я доложу вам результат, — заявил он.