В Саратове за вымогательство задержали подростка
Студент колледжа отправлял свои требования по СМС
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В полицию Октябрьского района обратился 18-летний саратовец с заявлением о том, что малознакомый ему человек вымогает у него с помощью СМС-сообщений деньги, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
- Уже на следующий день полицейские оперативно задержали 16-летнего студента первого курса одного из колледжей Саратова. По статье о вымогательстве возбуждено уголовное дело, — уточнили в ведомстве.
До суда ответственность за подростка возложили на родителей.