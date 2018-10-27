В Саратове за вымогательство задержали подростка

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-27T12:46:52+03:00

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В полицию Октябрьского района обратился 18-летний саратовец с заявлением о том, что малознакомый ему человек вымогает у него с помощью СМС-сообщений деньги, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

- Уже на следующий день полицейские оперативно задержали 16-летнего студента первого курса одного из колледжей Саратова. По статье о вымогательстве возбуждено уголовное дело, — уточнили в ведомстве.

До суда ответственность за подростка возложили на родителей.