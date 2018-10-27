2018-10-27T11:55:06+03:00
Недвижимость

Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию

Также он поручил провести инвентаризацию сетевого хозяйства
Александр Уриевский
Поделиться:
Радаев призвал отдать теплосети в концессиюРадаев призвал отдать теплосети в концессиюФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На совещании в правительстве Саратовской области по вопросам отопсезона выступил технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.

Он сообщил, что в настоящее время идет разработка параметров концессионного соглашения, чтобы в будущем цивилизованно работать по обслуживанию внутриквартальных сетей.

Борис Архипов Фото: Александр Уриевский

Борис АрхиповФото: Александр Уриевский

Губернатор Валерий Радаев его поддержал.

- Сетей без хозяина быть не должно. Концессию надо заключать, чтобы не было больше таких провалов. Если есть другие предложения, озвучьте, — предложил он.

Кроме того, Радаев напомнил, что впереди не лето, а зима, и надо ускорить инвентаризацию и передачу внутриквартальных и брошенных сетей.

- Сотни, тысячи километров сетей без хозяина — подчеркнул он.

На это мэр Саратова Михаил Исаев ответил, что уже с весны каждый метр их начал инвентаризировать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили
Поселок Жасминный остался без воды
В Саратове за вымогательство задержали подростка
Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения
В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель
В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Энгельсе женщина сбила пенсионерку на «зебре»
Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке
Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления
В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Отключена вода на 22 улицах Саратова
В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок
В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
На пожаре в Марксе сгорела женщина
Суббота будет прохладной и пасмурной
Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области