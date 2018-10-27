Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию
На совещании в правительстве Саратовской области по вопросам отопсезона выступил технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.
Он сообщил, что в настоящее время идет разработка параметров концессионного соглашения, чтобы в будущем цивилизованно работать по обслуживанию внутриквартальных сетей.
Борис АрхиповФото: Александр Уриевский
Губернатор Валерий Радаев его поддержал.
- Сетей без хозяина быть не должно. Концессию надо заключать, чтобы не было больше таких провалов. Если есть другие предложения, озвучьте, — предложил он.
Кроме того, Радаев напомнил, что впереди не лето, а зима, и надо ускорить инвентаризацию и передачу внутриквартальных и брошенных сетей.
- Сотни, тысячи километров сетей без хозяина — подчеркнул он.
На это мэр Саратова Михаил Исаев ответил, что уже с весны каждый метр их начал инвентаризировать.