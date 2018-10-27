Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-27T11:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На совещании в правительстве Саратовской области по вопросам отопсезона выступил технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.

Он сообщил, что в настоящее время идет разработка параметров концессионного соглашения, чтобы в будущем цивилизованно работать по обслуживанию внутриквартальных сетей.

Борис АрхиповФото: Александр Уриевский

Губернатор Валерий Радаев его поддержал.

- Сетей без хозяина быть не должно. Концессию надо заключать, чтобы не было больше таких провалов. Если есть другие предложения, озвучьте, — предложил он.

Кроме того, Радаев напомнил, что впереди не лето, а зима, и надо ускорить инвентаризацию и передачу внутриквартальных и брошенных сетей.

- Сотни, тысячи километров сетей без хозяина — подчеркнул он.

На это мэр Саратова Михаил Исаев ответил, что уже с весны каждый метр их начал инвентаризировать.