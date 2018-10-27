Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-27T11:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей поездки в Саратовскую область Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил строительную площадку аэропорта «Гагарин» в селе Сабуровка.

Спикер ознакомился с состоянием взлетно-посадочной полосы и осмотрел здание аэропорта. По итогам Вячеслав Володин провел совещание по вопросам реализации проекта. В работе приняли участие глава Росавиации Александр Нерадько, гендиректор УК «Аэропорты России» Евгений Чудновский, представители инвестора, строители комплекса.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Наталия Панферова отметила важность нового аэропортового комплекса для повышения инвестиционной привлекательности региона.

- Думаю, для всех жителей области заявление, которое сделал глава Росавиации Александр Нерадько, стало действительно воодушевляющей новостью. В ходе встречи с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным федеральный чиновник четко обозначил срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 сентября будущего года.

Завершения строительства с нетерпением ждут многие бизнесмены, руководители малых и средних предприятий. Сегодня наши предприниматели серьезно завязаны на поставки из-за рубежа, на постоянное взаимодействие с контрагентами в разных регионах страны, на необходимость деловых встреч и презентаций в других часовых поясах. Поэтому, когда в 2005 году Вячеслав Володин выступил с инициативой возведения современного международного аэропорта, это предложение сразу нашло широкий отклик в бизнес-сообществе.

Конечно, в выигрыше окажутся и туристическая, и транспортно-логистическая отрасли — те, кто сразу будет непосредственно задействовать в своей работе возможности новой воздушной гавани. Аэропорт обязательно станет точкой притяжения гостей губернии — как туристов, так и потенциальных инвесторов и деловых партнеров.

Значительное внимание, которое уделяет строительству объекта спикер Госдумы, и его усилия по выделению федерального финансирования, позволяют надеяться, что все работы будут выполнены в срок и с наивысшим качеством. Уверена, что открытие аэропорта «Гагарин» станет без преувеличения историческим событием для области, — заявила Наталия Панферова.