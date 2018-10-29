24 семьи с инвалидами получили квартиры в Саратове

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-29T08:34:43+03:00

Жилье предоставлено за счет областного бюджета в доме на Уфимцева

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области 26 октября состоялась жеребьевка по распределению квартир гражданам с хроническими заболеваниями.

Как сообщили «КП-Саратов» в минстрое, жилье получили 24 семьи.

Квартиры были выделены в 10-этажном панельном доме по улице Уфимцева, 3. Все помещения полностью отремонтированы, оборудованы сантехникой и электроплитами, там установлены металлические двери и пластиковые окна. В подъездах поставлены подъемники для инвалидов.

Средства на приобретения жилья в сумме 59,6 млн рублей выделила региональная казна.

- Несмотря на то, что областной бюджет текущего года уже сверстан, мы не можем оставить эту проблему без внимания. Обязательно найдем дополнительные средства, чтобы решить проблему, — заявил Валерий Радаев на встрече с представителями семей, имеющих детей с инвалидностью, в феврале этого года.

Всего из бюджета в 2018 году будет выделено 77,9 млн рублей на покупку 69 квартир.