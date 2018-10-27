2018-10-27T11:09:51+03:00
Недвижимость

В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]

Мэр Михаил Исаев пообещал, что отопление появится сегодня
Александр Уриевский
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В Саратове обсудили вхождение в отопсезон.

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На совещании по вхождению в отопительный сезон депутаты и чиновники обсудили, по каким адресам еще нет тепла.

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что пока в городе остаются без отопления шесть домов в Кировском районе.

По его словам, работы ведутся уже вторые сутки и планируется, что будут завершены сегодня после 16 часов.

- В настоящее время анализируются уже вторые и третьи порывы по всему городу, — отметил он.

Михаил Исаев рассказал, что информацию об отсутствии тепла они получают оперативно от служб минстроя, из СМИ, а также депутатов.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Он также подтвердил слова зампреда правительства Романа Бусаргина на жалобу депутата Облдумы Леонида Писного, что отопление на Челюскинцев сегодня будет подано.

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