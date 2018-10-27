В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Саратове обсудили вхождение в отопсезон.
На совещании по вхождению в отопительный сезон депутаты и чиновники обсудили, по каким адресам еще нет тепла.
Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что пока в городе остаются без отопления шесть домов в Кировском районе.
По его словам, работы ведутся уже вторые сутки и планируется, что будут завершены сегодня после 16 часов.
- В настоящее время анализируются уже вторые и третьи порывы по всему городу, — отметил он.
Михаил Исаев рассказал, что информацию об отсутствии тепла они получают оперативно от служб минстроя, из СМИ, а также депутатов.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Он также подтвердил слова зампреда правительства Романа Бусаргина на жалобу депутата Облдумы Леонида Писного, что отопление на Челюскинцев сегодня будет подано.