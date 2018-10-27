Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В правительстве Саратовской области продолжается совещание по отопительному сезону.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на нем присутствуют чиновники правительства, депутаты Областной думы, представители «Т Плюс».
Губернатор Валерий Радаев отметил, что на совещание прибыл технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.
- С руководством компании мы обсудили ситуацию, сюда прислали дополнительные профессиональные бригады из других городов. Хочу поблагодарить их, — сказал Радаев.
Он также подчеркнул, что если не были выполнены какие-то обещания, то необходимо работать в режиме ЧС.
- Должен быть персональный ответственный за каждый дом. Нужно придти к тем людям, где проблемы еще не решены, и извиниться, и объяснить, что делается для решения, — сказал глава региона.
Борис Архипов рассказал, что он уже сутки находится в Саратове.
- Я извинился перед людьми за то, что не везде успеваем. Дополнительные бригады прибыли из Самары и Пензы, — сказал он.