Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-27T10:44:36+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается совещание по отопительному сезону.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на нем присутствуют чиновники правительства, депутаты Областной думы, представители «Т Плюс».

Губернатор Валерий Радаев отметил, что на совещание прибыл технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.

- С руководством компании мы обсудили ситуацию, сюда прислали дополнительные профессиональные бригады из других городов. Хочу поблагодарить их, — сказал Радаев.

Он также подчеркнул, что если не были выполнены какие-то обещания, то необходимо работать в режиме ЧС.

- Должен быть персональный ответственный за каждый дом. Нужно придти к тем людям, где проблемы еще не решены, и извиниться, и объяснить, что делается для решения, — сказал глава региона.

Борис Архипов рассказал, что он уже сутки находится в Саратове.

- Я извинился перед людьми за то, что не везде успеваем. Дополнительные бригады прибыли из Самары и Пензы, — сказал он.