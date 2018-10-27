В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-27T10:25:20+03:00

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В Балашове следователи завершили расследование в отношении 60-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве соседки.

- Вечером 11 ноября 2017 года пьяный мужчина пошел к своим соседям — 76-летней пенсионерке и ее 78-летнему мужу — на Молодежную улицу райцентра. Позвонив в дверь, злоумышленник представился полицейским, и хозяин открыл посетителю. Зайдя в жилище гражданин стал требовать у потерпевших деньги и документы на дом. Когда пенсионер ему отказал, он схватил нож и перерезал горло спавшей на кровати женщине, после чего сбежал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Жертва умерла на месте. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от резаного ранения шеи с пересечением гортани.

Во время расследования злоумышленнику провели психиатрическое исследование, установившее, что он не осознает опасность своих действий из-за психического расстройства.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд, чтобы тот принял принудительные меры медицинского характера.