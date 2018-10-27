Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-27T10:19:20+03:00

Зампред Бусаргин объяснил ему, что на Челюскинцев затопило котлован

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В правительстве Саратовской области вновь обсуждают отопительный сезон.

Депутаты и чиновники собрались, чтобы выяснить, как обстоять дела в подачей тепла. Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», в ожидании губернатора участники совещания обмениваются личным опытом.

Например, депутат Областной думы Леонид Писной рассказал зампреду правительства Роману Бусаргину, что у него самого дома отопления еще нет.

- Кот от меня не отходит, хотя обогреватель работает. Вышел прогуляться на Челюскинцев, меня соседи чуть не порвали — где тепло? Говорю: сейчас у губернатора совещание будет по этому вопросу. Меня послали, — сообщил он.

Роман Бусаргин пообещал, что отопление сегодня дадут. Он заявил, что на улице Челюскинцев затопило котлован во время ремонтных работ. Сейчас туда выехали ремонтники.

Напомним, прошлое совещание при губернаторе по отопсезону закончилось выговором замминистру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву, а также рекомендацией уволить председателя комитета по ЖКХ Саратова Александра Мышева.