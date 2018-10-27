2018-10-27T10:06:29+03:00
Происшествия

В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль

Подозреваемые дают показания
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший четверг в полицию Лысогорского района Саратовской области обратился 64-летний местный житель, с заявлением, что на территории его базы по продаже стройматериалов на улице Мира, неизвестные сожгли его личный бронированный автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

- Автомобиль УАЗ-39629, выпущенный в 1999 году, был явно подожжен. Ущерб составил 30 тыс. рублей. Уже на следующий день по подозрению в поджоге полицейские задержали группу школьников 1-5 классов, — уточнили в МВД региона.

Сейчас дети дают показания в присутствии своих родителей. Проводится проверка

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили
Поселок Жасминный остался без воды
В Саратове за вымогательство задержали подростка
Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию
Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения
В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель
В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Энгельсе женщина сбила пенсионерку на «зебре»
Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке
Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Отключена вода на 22 улицах Саратова
В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок
В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
На пожаре в Марксе сгорела женщина
Суббота будет прохладной и пасмурной
Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области