В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-27T10:06:29+03:00

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В минувший четверг в полицию Лысогорского района Саратовской области обратился 64-летний местный житель, с заявлением, что на территории его базы по продаже стройматериалов на улице Мира, неизвестные сожгли его личный бронированный автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

- Автомобиль УАЗ-39629, выпущенный в 1999 году, был явно подожжен. Ущерб составил 30 тыс. рублей. Уже на следующий день по подозрению в поджоге полицейские задержали группу школьников 1-5 классов, — уточнили в МВД региона.

Сейчас дети дают показания в присутствии своих родителей. Проводится проверка