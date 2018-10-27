В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль
Подозреваемые дают показания
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В минувший четверг в полицию Лысогорского района Саратовской области обратился 64-летний местный житель, с заявлением, что на территории его базы по продаже стройматериалов на улице Мира, неизвестные сожгли его личный бронированный автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
- Автомобиль УАЗ-39629, выпущенный в 1999 году, был явно подожжен. Ущерб составил 30 тыс. рублей. Уже на следующий день по подозрению в поджоге полицейские задержали группу школьников 1-5 классов, — уточнили в МВД региона.
Сейчас дети дают показания в присутствии своих родителей. Проводится проверка