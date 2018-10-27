На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-27T10:04:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Улицу Соколовая в Саратове заблокировало ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Веселая.

Там столкнулись две «Лады» — «Калина» и «Гранта». Оба автомобиля получили значительные повреждения. Очевидцы сообщают, что у «Калины» разбита передняя часть, а у «Гранты» помята задняя права дверь.

По Соколовой образовалась пробка по направлению в центр Саратова.