На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Образовалась пробка
ДТП на СоколовойФото: Александр Уриевский
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Улицу Соколовая в Саратове заблокировало ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Веселая.
Там столкнулись две «Лады» — «Калина» и «Гранта». Оба автомобиля получили значительные повреждения. Очевидцы сообщают, что у «Калины» разбита передняя часть, а у «Гранты» помята задняя права дверь.
По Соколовой образовалась пробка по направлению в центр Саратова.
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта».