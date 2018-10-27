2018-10-27T09:25:59+03:00
Недвижимость

Отключена вода на 22 улицах Саратова

Ведутся аварийные работы
Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 27 октября, отключили холодную воду в нескольких микрорайонах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», рабочие ликвидируют повреждения на коммуникациях.

Ориентировочно до 15 часов не будет воды на улицах Чернышевского, Лермонтова, набережной Космонавтов, Некрасова, Комсомольской, Октябрьской, Первомайской, Московской, Челюскинцев. Всего 17 улиц.

До 17 часов отключили водоснабжение в домах по 2 и 3-му Детскому проезду, Клочкова, 3-му Комсомольскому проезду. Всего пять адресов.

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