2018-10-27T09:00:26+03:00
Происшествия

В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок

Авария произошла на Огородной
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Саратове произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД области.

В 17:25 напротив дома №11, по улице Огородная, 24-летний водитель Chevrolet Lanos во время движения неправильно рассчитал дистанцию до впереди идущего транспорта и врезался в автомобиль Mitsubishi Lanser.

Тот в свою очередь столкнулся с ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115, рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

В результате ДТП грудная девочка, находившаяся в Mitsubishi Lanser, доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Ответственного за срыв отопесезона в Саратове чиновника не уволили
Поселок Жасминный остался без воды
В Саратове за вымогательство задержали подростка
Валерий Радаев призвал отдать тепловые сети Саратова в концессию
Председатель реготделения «Опоры России»: Новый аэропорт станет точкой притяжения
В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель
В Саратове без тепла остаются шесть домов [видео]
В Энгельсе женщина сбила пенсионерку на «зебре»
Отопсезон: в Саратов прибыли дополнительные бригады «Т Плюс» из Самары и Пензы
В Балашове лже-полицейский перерезал горло соседке
Депутат Писной пожаловался на отсутствие отопления
В Саратовской области школьники сожгли бронированный автомобиль
На Соколовой столкнулись «Калина» и «Гранта» [видео]
Отключена вода на 22 улицах Саратова
В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
На пожаре в Марксе сгорела женщина
Суббота будет прохладной и пасмурной
Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области