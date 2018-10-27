В столкновении четырех авто в Саратове пострадал грудной ребенок

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-27T09:00:26+03:00

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Накануне в Саратове произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД области.

В 17:25 напротив дома №11, по улице Огородная, 24-летний водитель Chevrolet Lanos во время движения неправильно рассчитал дистанцию до впереди идущего транспорта и врезался в автомобиль Mitsubishi Lanser.

Тот в свою очередь столкнулся с ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115, рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

В результате ДТП грудная девочка, находившаяся в Mitsubishi Lanser, доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.