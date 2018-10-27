2018-10-27T16:12:14+03:00
Общество

В Саратовской области открыт сезон охоты на пушных зверей

Разрешено убивать зайцев, куниц, волков, лис
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с 27 октября открыта охота на пушных животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотхозяйства, любителям и спортсменам разрешено добывать зайцев-русаков, волков, лисиц, корсаков, американских норок, енотовидных собак, лесных и каменных куниц, а также лесного хоря.

Сезон будет открыт до 31 января 2019 года.

Установлены определенные нормы добычи. Например, зайцев за день можно убить не более двух, а за сезон — не более десяти. Уточнить объемы можно в комитете охотничьего хозяйства, там же выдаются разрешения.

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