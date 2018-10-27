В Саратовской области открыт сезон охоты на пушных зверей
Разрешено убивать зайцев, куниц, волков, лис
Изменить размер текста:
В Саратовской области с 27 октября открыта охота на пушных животных.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотхозяйства, любителям и спортсменам разрешено добывать зайцев-русаков, волков, лисиц, корсаков, американских норок, енотовидных собак, лесных и каменных куниц, а также лесного хоря.
Сезон будет открыт до 31 января 2019 года.
Установлены определенные нормы добычи. Например, зайцев за день можно убить не более двух, а за сезон — не более десяти. Уточнить объемы можно в комитете охотничьего хозяйства, там же выдаются разрешения.