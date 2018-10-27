В Ершовском районе в перевернувшемся авто погиб водитель

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-27T11:07:12+03:00

Он не справился с управлением в темноте

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Накануне вечером, в 20:40 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Ершовском районе, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки, перевернулся автомобиль, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД области.

- В темное время суток, 33-летний водитель ВАЗ-21110 не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся. От полученных травм пострадавший скончался на месте, – уточнили в региональном ГИБДД.