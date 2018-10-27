2018-10-27T08:28:48+03:00
Происшествия

В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок

Все раненые госпитализированы
Тимур Гадеев
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26 октября в 16:40 на пульт оперативного дежурного поступил звонок о столкновении двух автомобилей в селе Михайловка Балашовского района.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном центре медицины и катастроф.

- В результате аварии пострадали пять человек, в том числе одна девочка 3-х лет. После прибытия медиков двух женщин — 28 и 20 лет, а также двоих мужчин — 28 и 24 лет госпитализировали в Балашовскую районную больницу, а девочку без сопровождения родителей повезли в детскую областную больницу, – уточнил оперативный дежурный.

На месте аварии работали службы ГИБДД, а также пожарные МЧС.

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