В аварии в Балашовском районе пострадали четверо взрослых и 3-летний ребенок
Все раненые госпитализированы
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26 октября в 16:40 на пульт оперативного дежурного поступил звонок о столкновении двух автомобилей в селе Михайловка Балашовского района.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном центре медицины и катастроф.
- В результате аварии пострадали пять человек, в том числе одна девочка 3-х лет. После прибытия медиков двух женщин — 28 и 20 лет, а также двоих мужчин — 28 и 24 лет госпитализировали в Балашовскую районную больницу, а девочку без сопровождения родителей повезли в детскую областную больницу, – уточнил оперативный дежурный.
На месте аварии работали службы ГИБДД, а также пожарные МЧС.