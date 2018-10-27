На пожаре в Марксе сгорела женщина
Еще одна пострадавшая выжила и госпитализирована
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Накануне вечером в Марксе, в 18:40, на пульт оперативных служб поступил звонок о возгорании частного жилого дома по улице Кирова, дом 44, рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.
- В результате пожара на месте погибла 56-летняя женщина, еще одна 81-летняя пострадавшая была спасена и с отравлением угарным газом доставлена в марксовскую районную больницу, – уточнил оперативный дежурный.
По данным областного МСЧ, площадь пожара составила 200 квадратных метров.
На тушение огня выезжали 14 человек личного состава и 6 пожарных машин. Причина возгорания выясняется.