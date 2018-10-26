Минстрой просит сообщать о проблемах с отоплением в Саратовской области

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-26T19:29:28+03:00

В отопсезон не вошли 0,3% домов и объектов соцсферы

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По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, на сегодняшний момент в области включено отопление в 4 680 объектов соцсферы, а также 14 тыс. жилых домов. Это составляет 99,7% вхождения в отопсезон.

Как отметили «КП-Саратов» в минстрое, включены 100% теплоисточников.

41 муниципалитет полностью вошел в отопительный сезон.

На состоявшемся 25 октября совещании по теме теплоснабжения жилого фонда Саратова с участием руководства города, профильного министерства и депутатов облдумы Губернатор Валерий Радаев потребовал перейти на круглосуточную работу, чтобы обеспечить теплоснабжение всех многоквартирных домов до 27 октября.

В Саратове продолжается работа над восстановлением отопления в многоквартирных домах в 58 многоквартирных домах. В 42 из них отопление не подключалось из-за ремонтных работ на тепломагистралях, в 16 отопление отключено в связи с повторными повреждениями на трубопроводах.

Ресурсоснабжающие организации продолжают работу на коммуникациях.

Над устранением повреждений работают 22 бригады ПАО «Т Плюс», 2 бригады МУП «ГАРС - 05» и 12 сторонних организаций.

Министерство строительства и ЖКХ области обращает внимание жителей, что причиной частичного отсутствия отопления в домах может быть завоздушивание стояков систем отопления. Для восстановления отопления в этом случае необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию.

Сотрудники управляющей компании обязаны отреагировать на заявку, оперативно обеспечив нормальную подачу тепла. Сообщить о проблемах, связанных с отоплением, в министерство строительства и ЖКХ можно по телефонам (8452) 26-30-61 (в выходные дни) и (8452) 26-28-52 (в будни).