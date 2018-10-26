Энергетики перечислили мерзнующие без отопления адреса в Саратове

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-26T17:56:55+03:00

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Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» отчитались о круглосуточных работ порядка 30 бригад из числа Центральной ремонтной службы, подрядных организаций и службы эксплуатации.

- В настоящее время из-за ремонтных работ управляющих организаций отсутствует отопление в домах по следующим адресам: ООО ЦКО «Ресурс» по ул. Радищева, 23 и 23а; ТСН «Южный» на Азина, 11; ТСЖ «2-я Садовая» по ул. 2 Садовая, 83, ЖСК «Берёзка» по ул. Вольская, 11; ЖСК «Мебельщик -84» по ул. Чернышевского, 96, ЖСК «Солнышко-№72» по ул. Кутякова, 65; ТСЖ «3-е САДОВОЕ» по ул. 3-я Садовая,1., сообщили в «Т Плюс».

Как отметили в компании, кроме того, без отопления остаются дома без управляющих компаний у которых есть теплоноситель и возможности подключения к отоплению: 3 Студеный пр. 5, Измайлова,10а, Газонная,4, пр. Энтузиастов,66, Соборная пл., 7А.