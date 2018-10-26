В Саратове без отопления остаются 58 домов

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-26T17:22:17+03:00

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В мэрии сообщили «КП-Саратов», что отопление сегодня, 26 октября, отсутствует в 58 многоквартирных домах. При этом сразу в 42 их них тепло не поступает из-за ремонтных работ, которые так и не завершены. Еще в 16 многоэтажек тепло дали, но обнаружились новые аварии, и подачу ГВС отключили для ремонта.

По данным администрации, над устранением повреждений работают 22 бригады ПАО «Т Плюс», 2 бригады МУП «ГАРС - 05» и 12 сторонних организаций (СЭПО, Торекс, управляющие организации, МУП «Водосток», МУП «Саргорсвет»).

По поручению главы города Михаила Исаева всех жителей этих домов должны были оповестить о причинах отсутствия тепла и сроках ремонта. Информацию должны были разместить на каждом подъезде мерзнущих домов.