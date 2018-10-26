ГИБДД Саратова три дня будет ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-26T16:19:12+03:00

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В Саратовской области будут ловить пьяных водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД, с 26 по 28 октября пройдет акция «Нетрезвый водитель».

Сотрудники полиции будут выявлять граждан, которые управляют автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде водителям грозит 30 тыс. рублей штрафа или лишение прав до двух лет. При повторном нарушении его могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до отправки в места лишения свободы.

Обо всех фактах управления автомобилем в нетрезвом виде ГИБДД просит сообщать по номеру 02 или 102 с сотового телефона.