2018-10-26T15:28:25+03:00
Общество

На саратовской ГРЭС спасли дикого гуся

Птица запуталась в проволоке и не смогла улететь
Екатерина Семенова
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На саратовской ГРЭС сегодня, 26 октября, обнаружили дикого гуся.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», птица забилась под паропровод.

Выяснилось, что дикий серый гусь запутался лапой в проволоке, которой закрепляют изоляцию на трубе, и не смог освободиться. Работник «Т Плюс» сумел помочь гусю и, убедившись, что крылья не повреждены, отпустил его на волю. Перед этим он дал ему имя — Рим.

- Я делал дежурный обход, когда услышал посторонний шум под паропроводом, — рассказал ведущий инженер котлотурбинного цеха саратовской ГРЭС Юрий Безверхов. — Подошел ближе и увидел дикую птицу. Освободил ее из ловушки и отпустил. Со второй попытки гусь полетел в сторону Волги.

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Уже было немало случаев, когда сотрудники компании спасали диких животных. Например, в августе на береговой насосной станции саратовской ТЭЦ-2 ястреб ударился о стену и получил травму крыла. Энергетики оказали ему помощь. В республике Коми энергетики спасли песца, а в Марий Эл — птенцов сокола из дымовой трубы станции.

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