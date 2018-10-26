2018-10-26T15:37:09+03:00
Общество

Вячеславу Володину показали будущий аэропорт в Сабуровке

Он осмотрел взлетную полосу, пассажирский терминал и зал повышенной комфортности
Тимур Гадеев
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..Фото: Тимур Гадеев
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает осмотр будущего аэропорта Гагарин в Сабуровке.

В ходе первых минут визита в аэропорту Вячеславу Володину рассказали о завершающей стадии строительства взлетной полосы.

После ее осмотра Вячеславу Володину показали демонстрационные стенды с историей начала строительства фактически в чистом поле, а также внутреннюю отделку международного аэропорта.

Кроме того, его ознакомили с пассажирским терминалом, который сможет принимать до одного миллиона пассажиров в год.

Вячеслав Володин увидел проекты зала повышенной комфортности, зоны общепита, подъездные пути и другие.

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