Вячеславу Володину показали будущий аэропорт в Сабуровке
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает осмотр будущего аэропорта Гагарин в Сабуровке.
В ходе первых минут визита в аэропорту Вячеславу Володину рассказали о завершающей стадии строительства взлетной полосы.
После ее осмотра Вячеславу Володину показали демонстрационные стенды с историей начала строительства фактически в чистом поле, а также внутреннюю отделку международного аэропорта.
Кроме того, его ознакомили с пассажирским терминалом, который сможет принимать до одного миллиона пассажиров в год.
Вячеслав Володин увидел проекты зала повышенной комфортности, зоны общепита, подъездные пути и другие.