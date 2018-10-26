2018-10-26T14:52:11+03:00
Происшествия

Следователи проверяют смерть мужчины на пожаре в Самойловском районе

Вероятная причина пламени — непотушенная сигарета
Ольга Муравлёва
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Следователи СУ СК по Балашову Саратовской области проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре в селе Залесянка Самойловского района 57-летнего мужчины.

- В ночь с 25 на 26 октября пожарным поступил сигнал о возгорании в частном доме. После тушения огня в доме нашли тело хозяина дома с ожогами. Вероятная причина пламени — непотушенная сигарета. Стоит отметить, что погибший жил один, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Сейчас назначены различные экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователи примут соответствующее решение.

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