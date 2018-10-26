2018-10-26T15:26:38+03:00
Общество

Саратовский депутат Сергей Агапов принял участие в награждении самых активных учащихся казачьих классов

Церемония прошла в школе №43
Екатерина Семенова
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Сегодня в казачьих классах школы №43 Саратова подвели итоги первой учебной четверти. Церемонию награждения самых активных учащихся школы посетил депутат Саратовской городской думы Сергей Агапов.

Обращаясь к присутствующим, народный избранник отметил, что учебное заведение и его воспитанники занимают одно из лидирующих мест не только среди учебных заведений Заводского района Саратова, но и всей Саратовской области.

- В этом огромная заслуга руководителя школы и замечательного коллектива преподавателей и наставников. Проводя вместе с родителями воспитательный и образовательный процесс, они воспитали чудесных учеников, которые своими достижениями не только прославляют родную школу и подают пример своим ровесникам, но и становятся лидерами в своих классах и параллелях, придавая импульс и стремление к улучшению их результатов сверстникам. Мы гордимся юными заводчанами и желаем им новых достижений как в течение учебного года, так и на перспективу! — заявил Агапов.

Жизненный уклад казачества, основанный на духовно-нравственных и патриотических ценностях, успешно прошел испытание временем. Подтверждением этому стало развитие детского казачьего движения в школе в последние 14 лет, рассказали участники мероприятия.

В конце церемонии были оглашены итоги первой четверти: лучшим оказался 8А класс. Всех собравшихся ждал сюрприз: премьера второй серии мультфильма по сюжетам казачьих сказок, созданный одним из учащихся.

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