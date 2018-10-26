2018-10-26T15:22:09+03:00
Общество

Зампрокурора Саратовской области назначен прокурор из Чечни

Он награжден медалью «За отвагу» и именным оружием
Екатерина Семенова
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Павел МельникПавел Мельник
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В Саратовской области назначен новый заместитель прокурора.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, им стал старший советник юстиции Павел Мельник.

Павел Мельник 1967 года рождения окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского по специальности «Юриспруденция». С 1995 года он служил в прокуратуре, начиная с должности старшего следователя.

С 2013 года работал зампрокурора Чеченской республики.

Павел Мельник награжден медалями: «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», «Воин-интернационалист». Также приказом Генерального прокурора РФ награжден именным огнестрельным оружием, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и медалью «290 лет прокуратуре России».

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