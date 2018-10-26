17-летняя москвичка сидит под домашним арестом в Саратове из-за наркотиков

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-26T14:27:21+03:00

Полицейские забрали девушку ночью в участок и нашли у нее запрещенные вещества

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Следователи Ленинского района Саратова подозревают несовершеннолетнюю жительницу Москвы в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

- 22 октября 17-летняя жительница Московской области, обучающаяся в колледже Саратова, якобы купила наркотики в личных целях и хранила их при себе. Следующей ночью она гуляла по Саратову. Ее остановили полицейские и попросили показать документы, которых у гражданки не оказалось. Тогда ее отвезли в отдел полиции №4, где во время досмотра у девушки нашли запрещенные вещества, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Сейчас москвичка под домашним арестом. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют условия жизни девушки. Расследование продолжается.