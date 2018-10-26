2018-10-26T16:57:53+03:00
Общество

Вячеслав Володин приехал посмотреть на новый аэропорт Гагарин под Саратовом

Он проведет совещание по строительству объекта
Тимур Гадеев
Поделиться:
..Фото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

На площадку строящегося аэропорта Гагарин в Сабуровке под Саратовом прибыл спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

В здании нового аэропорта он проведет совещание по ходу строительства и сдачи в эксплуатацию объекта.

В совещании также примут участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, руководитель Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и другие.

. Фото: Тимур Гадеев

.Фото: Тимур Гадеев

Гости начали визит с поездки по взлетной полосе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики перечислили мерзнующие без отопления адреса в Саратове
Саратов встал в вечерних заторах
В Саратове без отопления остаются 58 домов
Глава Росавиации объявил о сдаче нового аэропорта в Саратовской области к 1 сентября
Глава Саратова: Горожане благодарят Володина за поддержку и помощь
ГИБДД Саратова три дня будет ловить пьяных водителей
Закрывается переезд на 5-м Динамовском проезде
Володин уверен, что аэропорт «Гагарин» сдадут в апреле
На саратовской ГРЭС спасли дикого гуся
Вячеславу Володину показали будущий аэропорт в Сабуровке
Следователи проверяют смерть мужчины на пожаре в Самойловском районе
Саратовский депутат Сергей Агапов принял участие в награждении самых активных учащихся казачьих классов
Зампрокурора Саратовской области назначен прокурор из Чечни
17-летняя москвичка сидит под домашним арестом в Саратове из-за наркотиков
Панков: Проекты Володина объединяют людей
Мобильный интернет в Балакове «разогнали» в два раза
Вячеслав Володин осмотрит музыкально-эстетический лицей в Энгельсе
В Пугачеве пьяный парень ударил инспектора ДПС в висок
Директор школы №59 Саратова: Володин всегда внимательно относится к людям