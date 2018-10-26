Вячеслав Володин приехал посмотреть на новый аэропорт Гагарин под Саратовом

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-26T16:57:53+03:00

Он проведет совещание по строительству объекта

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На площадку строящегося аэропорта Гагарин в Сабуровке под Саратовом прибыл спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

В здании нового аэропорта он проведет совещание по ходу строительства и сдачи в эксплуатацию объекта.

В совещании также примут участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель Росавиации Александр Нерадько, руководитель Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и другие.

Гости начали визит с поездки по взлетной полосе.