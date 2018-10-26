2018-10-26T14:25:18+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина объединяют людей

Спикер Госдумы сегодня проверил, как идет строительство на социально значимых объектах
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов», посвященный сегодняшнему визиту Вячеслава Володина, председателя Госдумы в Саратовскую область.

- Теперь о других важных социальных объектах, которые строятся по инициативе Володина. На 89-й гимназии приходится наверстывать сроки, чтобы сдать объект вовремя. Оба корпуса и спортплощадка постепенно обретают черты. Но объем строительства еще пока предстоит большой. Спикер подчеркнул, что скорость не должна быть за счет качества. И если бы так изначально были работы организованы, не пришлось бы нагонять отставание от графика.

Дом в Елшанке, куда переедут жители 23 бараков, постепенно растет. Строятся все шесть жилых блок-секций. Решается вопрос с поликлиникой, это ответственность областной власти. Володин, как всегда, в первую очередь думает о комфорте для людей. Чтобы жильцы вселились в уже отделанные квартиры. На встречу пришли и жители поселка. Ситуацию они знают от и до. Где уже работают штукатуры, а где только начинается кладка. В день бывают на объекте по несколько раз. Это важный момент — проекты Володина объединяют людей.

Спикер, как всегда, отметил главное — может быть, к сожалению не совсем готовы саратовские строительные организации к высокотехнологичному строительству объектов такого уровня в течение одного года. И эту проблему тоже необходимо решать. И сегодня обсудил проблемы строительного комплекса с руководителями строительных организаций нашей области. Необходимо сделать выводы и подготовиться к будущему году, когда продолжится строительство важных социальных объектов. Провести анализ, у каких организаций есть ресурсы и технологии для того, чтобы качественно строить такие объекты за год. И больше не допускать слабых подрядчиков. Встреча состоялась в строящейся школе в Солнечном-2. Можно сказать, на наглядном примере. Еще раз отмечу, Володин разбирается в вопросах строительства профессионально, его не обманешь. Сразу заметил, где есть недочеты. Посоветовал организовать круглосуточную работу, чтобы уложиться в срок. И не допускать штурмовщины. Требования к качеству самые жесткие, ведь объект строится для детей, — написал Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики перечислили мерзнующие без отопления адреса в Саратове
Саратов встал в вечерних заторах
В Саратове без отопления остаются 58 домов
Глава Росавиации объявил о сдаче нового аэропорта в Саратовской области к 1 сентября
Глава Саратова: Горожане благодарят Володина за поддержку и помощь
ГИБДД Саратова три дня будет ловить пьяных водителей
Закрывается переезд на 5-м Динамовском проезде
Володин уверен, что аэропорт «Гагарин» сдадут в апреле
На саратовской ГРЭС спасли дикого гуся
Вячеславу Володину показали будущий аэропорт в Сабуровке
Следователи проверяют смерть мужчины на пожаре в Самойловском районе
Саратовский депутат Сергей Агапов принял участие в награждении самых активных учащихся казачьих классов
Зампрокурора Саратовской области назначен прокурор из Чечни
17-летняя москвичка сидит под домашним арестом в Саратове из-за наркотиков
Вячеслав Володин приехал посмотреть на новый аэропорт Гагарин под Саратовом
Мобильный интернет в Балакове «разогнали» в два раза
Вячеслав Володин осмотрит музыкально-эстетический лицей в Энгельсе
В Пугачеве пьяный парень ударил инспектора ДПС в висок
Директор школы №59 Саратова: Володин всегда внимательно относится к людям