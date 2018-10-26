Панков: Проекты Володина объединяют людей

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-26T14:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов», посвященный сегодняшнему визиту Вячеслава Володина, председателя Госдумы в Саратовскую область.

- Теперь о других важных социальных объектах, которые строятся по инициативе Володина. На 89-й гимназии приходится наверстывать сроки, чтобы сдать объект вовремя. Оба корпуса и спортплощадка постепенно обретают черты. Но объем строительства еще пока предстоит большой. Спикер подчеркнул, что скорость не должна быть за счет качества. И если бы так изначально были работы организованы, не пришлось бы нагонять отставание от графика.

Дом в Елшанке, куда переедут жители 23 бараков, постепенно растет. Строятся все шесть жилых блок-секций. Решается вопрос с поликлиникой, это ответственность областной власти. Володин, как всегда, в первую очередь думает о комфорте для людей. Чтобы жильцы вселились в уже отделанные квартиры. На встречу пришли и жители поселка. Ситуацию они знают от и до. Где уже работают штукатуры, а где только начинается кладка. В день бывают на объекте по несколько раз. Это важный момент — проекты Володина объединяют людей.

Спикер, как всегда, отметил главное — может быть, к сожалению не совсем готовы саратовские строительные организации к высокотехнологичному строительству объектов такого уровня в течение одного года. И эту проблему тоже необходимо решать. И сегодня обсудил проблемы строительного комплекса с руководителями строительных организаций нашей области. Необходимо сделать выводы и подготовиться к будущему году, когда продолжится строительство важных социальных объектов. Провести анализ, у каких организаций есть ресурсы и технологии для того, чтобы качественно строить такие объекты за год. И больше не допускать слабых подрядчиков. Встреча состоялась в строящейся школе в Солнечном-2. Можно сказать, на наглядном примере. Еще раз отмечу, Володин разбирается в вопросах строительства профессионально, его не обманешь. Сразу заметил, где есть недочеты. Посоветовал организовать круглосуточную работу, чтобы уложиться в срок. И не допускать штурмовщины. Требования к качеству самые жесткие, ведь объект строится для детей, — написал Николай Панков.