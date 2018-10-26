Мобильный интернет в Балакове «разогнали» в два раза

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-26T13:47:02+03:00

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МТС модернизировала сеть в Балакове, и теперь пиковые скорости LTE-интернета достигают 150 Мбит/с, не уступая обычным «проводным» провайдерам.

Почти двукратное ускорение мобильного интернета произошло благодаря расширению частотной полосы, но скорость – не единственный плюс такой модернизации. В частности, улучшился прием сигнала в труднодоступных местах (торговые центры, промышленные корпуса, новостройки, цокольные этажи зданий и т. д.). В обновленной сети работают все устройства с поддержкой LTE (смартфоны, модемы, роутеры), причем никаких действий по настройке оборудования совершать не нужно, регистрация в сети происходит автоматически.

Оценить скорости мобильного интернета МТС балаковцы могут бесплатно: тем, кто пользуется проводным интернетом и домашним ТВ от МТС, мобильная связь предоставляется бонусом. Подробности можно узнать на сайте МТС.

Для тех, кто уже является абонентом МТС и хочет «качать» без ограничений, оператор предлагает безлимитный тариф «Тарифище».

В МТС также можно перейти со своим номером, оставив заявку на сайте или обратившись в ближайший салон.