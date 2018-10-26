Вячеслав Володин осмотрит музыкально-эстетический лицей в Энгельсе

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-26T14:19:48+03:00

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В рамках визита в Саратовскую области сегодня, 26 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин планирует посетить музыкально-эстетический лицей имени Шнитке в Энгельсе, шефство над которым попросил его взять коллектив лицея два года назад. Сегодня в лицее ведутся работы по его реконструкции.

Длительное время лицей находился в одном здании с управлением пенсионного фонда и комитетом социальной защиты населения. В настоящее время здания, занимаемые этими учреждениями, переданы лицею.

Сейчас в первом, втором и третьем корпусах ведутся строительно-монтажные работы. Проект, инициированный Вячеславом Володиным, предусматривает реконструкцию здания путем увеличения этажности с трех до четырех этажей и строительство нового здания с пристройкой четырехэтажного корпуса. Планируется, что после реконструкции лицей сможет дополнительно принять еще 150 учеников, а общее число учащихся увеличится до 450 человек.

Также дополнительно лицей получит два концертных зала (на 370 и 100 мест), новые учебные классы, спортивный зал, столовую, библиотеку. Завершение работ планируется в этом году.