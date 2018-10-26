В Пугачеве пьяный парень ударил инспектора ДПС в висок

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-26T13:30:31+03:00

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В Пугачеве следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ивантеевки. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении.

- Следствие считает, что 10 октября ночью компания каталась на машине по улицам Ивантеевки. Автомобиль остановил сотрудник местной ДПС, находящийся на службе. Во время разговора инспектора и водителя из салона вышел 23-летний приятель шофера и, будучи пьяным, ударил полицейского в висок рукой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.