Директор школы №59 Саратова: Володин всегда внимательно относится к людям

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-26T12:51:31+03:00

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Сегодня, 26 октября, в рамках рабочей поездки председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Комсомольский поселок Саратова.

- Сегодня в нашей школе побывал Вячеслав Володин. Мы попросили его помочь с обустройством спортивной площадки на пришкольной территории. Наши ребята активно участвуют в спортивной жизни города и региона, занимают призовые места. В школе работают секции игровых видов спорта, шахмат, гимнастики. Кроме того, в гимназии реализуется федеральный проект «Мини-футбол в школу», а также всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Уже 30 человек получили золотые и серебряные значки ГТО. Поэтому новый спортивный комплекс нам просто необходим. И мы были очень рады, когда Вячеслав Викторович сразу же откликнулся на наши просьбы и теперь в рамках его благотворительного проекта рядом со школой появится многофункциональный спортивный комплекс открытого типа. Планируется обустроить футбольное поле с всепогодным покрытием, которое зимой можно будет использовать как каток, беговые дорожки, территорию для выполнения нормативов ГТО, занятий волейболом и баскетболом, воркаутом. Новое спортсооружение позволит нашим детям оттачивать спортивное мастерство круглый год и добиваться новых успехов, — поделилась впечатлениями заслуженный учитель РФ, директор школы №59 с углубленным изучением предметов Людмила Бокова.

По ее словам, Вячеслав Викторович Володин всегда внимательно относится к людям, стремиться помочь в решении проблем. Жители Комсомольского поселка знают об этом не понаслышке, ведь впервые он избирался в депутаты именно по нашему округу. Благодаря Вячеславу Викторовичу в Комсомольском поселке ремонтируются дороги, облагораживаются дворы, устанавливаются детские площадки. А теперь еще появится стадион, на котором бесплатно смогут заниматься спортом не только учащиеся, но и все желающие.