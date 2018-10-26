2018-10-26T12:32:30+03:00
Происшествия

Следователи проверяют смерть мужчины от падения бетонной сваи в Энгельсе

Во время работы строители допускали грубейшие нарушения ТБ
Ольга Муравлёва
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Энгельсские следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности при строительстве, из-за которых погиб рабочий.

- Предполагается, что днем 24 октября на одной из строек Энгельса монтажники обрубали головки бетонных свай и допустили грубейшие нарушения. В частности, обрубали несколько свай одновременно, а также складывали их вместе вручную, а не с помощью спецтехники, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В результате одна из бетонных свай упала на 50-летнего монтажника, участвовавшего в работах. Мужчину госпитализировали, но на следующий день в больнице он скончался.

Сейчас следователи завершили осмотр места происшествия, проводится мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены судмедэкспертиза и строительно-техническая экспертиза. После проверки будет принято соответствующее решение.

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