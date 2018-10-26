С понедельника в Саратовской области начинаются осенние каникулы для школьников

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-26T11:48:10+03:00

Для обеспечения безопасности детей на период отдыха им организуют различные виды досуга

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С 29 октября по 5 ноября в общеобразовательных учреждениях Саратовской области пройдут осенние каникулы.

- Для безопасности детей на период отдыха им организуют различные виды досуга. Например, кружки, смены в лагерях и другое. Спортивные государственные школы также работают в обычном режиме, — сообщили «КП-Саратов» в правительстве области.

Также для школьников организовали мероприятия: в «Солярисе» пройдут форумы и конференции, В лицее №3 1 ноября состоится конкурс социальных проектов «Я − лидер» для учеников 7–11 классов. В 87-й гимназии на 1 и 2 ноября запланирован марафон интеллектуальных игр для детей. В спортивных учреждениях пройдут первенства и фестивали.