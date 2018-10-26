В субботу в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-26T11:48:57+03:00

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В субботу, 27 октября, в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в минсельхозе, аграрии представят свою продукцию на Театральной площади, в поселке Юбилейный, на рынке «ТК на Топольчанской» и в Заводском районе — на двух площадках: на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке «Комсомольский».

Покупателям предложат яйца, мясо, рыба, колбасы, мед, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты и многое другое.

Субботние ярмарки работают с 8 до 16 часов.