В субботу в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Жителей города приглашают за продуктами на пять рынков
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В субботу, 27 октября, в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в минсельхозе, аграрии представят свою продукцию на Театральной площади, в поселке Юбилейный, на рынке «ТК на Топольчанской» и в Заводском районе — на двух площадках: на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке «Комсомольский».
Покупателям предложат яйца, мясо, рыба, колбасы, мед, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты и многое другое.
Субботние ярмарки работают с 8 до 16 часов.