В Урусове Саратовской области построят новую школу взамен рухнувшей

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-26T10:49:58+03:00

Пока что ученики будут ездить на учебу в Ртищево

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В селе Урусово Ртищевского района Саратовской области будут строить новую школу. Разработать проектную документацию для возведения школы-детского сада поручил минобразу и руководству района глава региона Валерий Радаев.

- На этой неделе сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора провели экспертизу учебного учреждения и местного Дома культуры и признали здание школы непригодным для эксплуатации, а здание ДК — для проведения образовательной деятельности, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

Напомним, 17 октября в этой школе обрушились полы. На следующий день в учреждение приезжал губернатор, который обсудил с жителями сложившуюся ситуацию и наметил план действий.

Во время возведения нового здания 36 учеников учреждения будут ездить на учебу на школьном автобусе в Ртищево. Учителям школы также предложили новые места в школах района. Педагогический состав готовится приступить в работе.