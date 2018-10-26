2018-10-26T10:37:09+03:00
Происшествия

В Аркадакском районе задержали 18-летнего наркоторговца

Подросток пытался сбыть синтетический наркотик
Тимур Гадеев
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Накануне в Аркадакском районе полицейские задержали 18-летнего подростка, при попытке сделать закладку и сбыть 0,51 грамма неизвестного вещества, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

- Согласно справки об исследовании, вещество изъятое массой 0,51 грамм является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит наркотической средство pvp производное наркотического средства n-метилэфедрон, — уточнили полицейские.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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