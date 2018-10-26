2018-10-26T10:37:21+03:00
Общество

Для новой поликлиники в Елшанке уже забили сваи

Вячеслав Володин отметил, что это сделано заранее, чтобы не беспокоить жильцов будущего дома
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Во время посещения поселка Елшанка в Ленинском районе Саратова председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах строительства поликлиники.

- В планах к следующему году завершить строительство дома. Остается один вопрос – поликлиника в Елшанке. Уже готово свайное поле, это хорошо, чтобы не беспокоить будущих жильцов дома, – отметил Володин.

Хотя, по его словам, эта задача по поликлинике гораздо проще, чем благотворительный проект с домом. Тем более, есть поддержка бюджета.

- Надо было давно ее строить, чтобы сдавать все в комплексе: и дом, и поликлинику, и пристройку к гимназии, – считает Володин.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

По словам Вячеслава Володина, дом будет полностью готов принять жильцов из аварийных бараков уже в августе.

- Квартиры будут с полной отделкой – заезжай и живи, – отметил инициатор благотворительного проекта по строительству жилого дома Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин осмотрел строительство дома и поликлиники в Елшанке.

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