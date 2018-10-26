Для новой поликлиники в Елшанке уже забили сваи
Во время посещения поселка Елшанка в Ленинском районе Саратова председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах строительства поликлиники.
- В планах к следующему году завершить строительство дома. Остается один вопрос – поликлиника в Елшанке. Уже готово свайное поле, это хорошо, чтобы не беспокоить будущих жильцов дома, – отметил Володин.
Хотя, по его словам, эта задача по поликлинике гораздо проще, чем благотворительный проект с домом. Тем более, есть поддержка бюджета.
- Надо было давно ее строить, чтобы сдавать все в комплексе: и дом, и поликлинику, и пристройку к гимназии, – считает Володин.
.Фото: Александр Уриевский
По словам Вячеслава Володина, дом будет полностью готов принять жильцов из аварийных бараков уже в августе.
- Квартиры будут с полной отделкой – заезжай и живи, – отметил инициатор благотворительного проекта по строительству жилого дома Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин осмотрел строительство дома и поликлиники в Елшанке.