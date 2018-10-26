2018-10-26T10:34:37+03:00
Общество

Вячеслав Володин посетит строящуюся школу в Солнечном-2

Решение о возведении здания появилось после обращения жителей к спикеру Госдумы
Екатерина Семенова
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Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин планирует посетить строящуюся школу в поселке Солнечный-2.

Напомним, в феврале этого года жители 6 и 7 микрорайонов обратились с просьбой о строительстве учреждения, которого в микрорайоне не было. Во время своего рабочего визита Вячеслав Володин провел встречу, по итогам было принято решение о строительстве новой школы.

Средства в объеме 787 млн рублей на возведение были выделены из федерального бюджета.

Согласно проектно-сметной документации школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников. На территории образовательного учреждения также планируется оборудовать «спортивное ядро», которое будет включать в себя футбольный стадион с трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, теннисный корт, хоккейную коробку и полосу препятствий. Строительство школы должно быть завершено до конца этого года.

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