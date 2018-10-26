2018-10-26T10:32:51+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист попался на краже конфет

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже конфет «Рафаэлло» в одном из магазинов по проспекту Строителей.

- Преступление совершил ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, грабеж и кражи 32-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Ущерб от воровства составил 1 355 рублей. Возбуждено очередное уголовное дело в отношении гражданина.

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