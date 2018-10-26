2018-10-26T10:04:14+03:00
Недвижимость

В Саратове на Крайней и в Ленинском отключили воду

Это нужно, чтобы устранить повреждения на водопроводе
Ольга Муравлёва
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Сегодня, 26 октября, в двух районах Саратова отключили воду.

- В связи с ликвидацией повреждений по Крайней улице отключили воду абонентам, проживающим в квадрате улиц Танкистов — Крайняя — Соколовая — Большая Садовая, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС». — Ориентировочно работы продлятся до 17:00.

Также питьевой ресурс ограничили жителям: Мира, 20а, 4-я Дачная, 9, Гвардейская, 1–3а, Мира, 29, 29а, Молодежный проезд, 3 и 5, Международная 26–40, а также на Заречной от Хомяковой до Васильковской и на Заречной, 2 и 2а. Там воду включат до полуночи.

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