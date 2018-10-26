Учителя гимназии №89 в Елшанке пригласили Вячеслава Володина на открытие пристройки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-26T10:30:15+03:00

Работы должны быть закончены до конца года

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В поселке Елшанка спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил, как идут работы по возведению пристройки к гимназии №89.

По строящемуся объекту он ходит в резиновых сапогах, так же как и сопровождающие его мэр Саратова Михаил Исаев.

Во время осмотра Володин внимательно оценил темп работ.

- Если каменщики делают полтора–два куба, то уложитесь. Но лучше три... Смотрю, что сделали сегодня, видно отсечение кирпичей дождем, за вчера. Вы утверждаете, что мы пойдем в график на этом объекте? — поинтересовался Володин у директора гимназии. Та ответила утвердительно.

Он подчеркнул, что главное — наращивать скорость не в ущерб качеству.

- А отделку когда будете делать? Не отвалится потом? — спросил Володин у строителей.

Те заверили, что нет.

- Вот если бы с самого начала такими темпами работали... Не готовы к таким большим объектам, которые строить нужно за год. Надо заранее планировать такие работы, чтобы погода позволяла и качество не ушло. Либо за два года. Самая оптимальная схема для местных строительных возможностей и таких объектов — это два года, — заметил Володин.

Присутствующие на встрече с Володиным учителя отметили, что каждый день отслеживают продвижение работ, выкладывают в «Инстаграм» фото строительства. Они пообещали город-сад на месте нынешней стройки и пригласили на открытие мэра Исаева и спикера ГД Володина.

- Спасибо, что не забыли, — пошутил Володин.

Напомним, пристройку возводят по инициативе спикера Госдумы. Работы должны быть завершены до конца этого года. Общеобразовательное учреждение будет расширено на 400 ученических мест, что позволит уйти от обучения в две смены. У школьников появятся дополнительные учебные помещения, современный актовый зал, столовая, а также спортивный комплекс открытого типа на пришкольной территории.