2018-10-26T10:24:01+03:00
Общество

В Комсомольский поселок Саратова могут запустить скоростной трамвай

Вячеслав Володин призвал к обсуждению этого проекта
Александр Уриевский
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Директор гимназии №5 в Комсомольском поселке Заводского района Саратова Максим Мишин и учителя рассказали председателю Госдумы Вячеславу Володину, что новая площадка — целый стадион с теннисным кортом, баскетбольной площадкой — возникли буквально за два месяца.

- Это просто огромное достижение и подарок для Комсомольского. Раньше квартиры покупали и писали: «Комсомольский не предлагать». Сейчас наоборот, — рассказали учителя Вячеславу Володину.

Некоторые уже сдали здесь нормы ГТО. Все победы будут наши, заявили учителя. Общественный контроль, состоящий из местных жителей, отметил, что работы были сделаны не просто быстро, но и качественно. Повезло с погодой.

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- Начинали с двора, сейчас площадки. На этом благоустройство Комсомольского не заканчивается. Будем обсуждать планы с людьми. Вчера вечером вместе с губернатором и мэром обсуждали модернизацию трамвайных путей, чтобы провести сюда скоростной трамвай, соединить с центром города Комсомольский. Первый вопрос — если удастся вывести движение грузовых поездов из Саратова и запустить скоростной трамвай, не будет тогда задержки для автомобилистов? Этот проект правильно обсудить и запланировать, запустить в этом году, чтобы в следующем уже начать практические действия, – рассказал о планах по развитию поселка Вячеслав Володин.

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