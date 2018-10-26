2018-10-26T10:20:56+03:00
Общество

Вячеслав Володин осмотрит строительство дома для переселенцев в Елшанке

Там идет строительство шести блок-секций
Екатерина Семенова
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Сегодня, 26 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин посещает Саратов.

Один из благотворительных проектов Вячеслава Володина — строительство многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка для расселения 23 бараков.

Напомним, к Вячеславу Володину обратились жители поселка Елшанка с просьбой оказать содействие по расселению их жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Жители указывали, что их дома были построены в период с 1943 по 1946 годы для временного проживания. В программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда они не вошли, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года, несмотря на то, что их неудовлетворительное техническое состояние позволяло включить их в программу намного раньше. Однако органами власти города Саратова этого сделано не было.

Вячеславом Володиным по итогам посещения Елшанки было принято решение о реализации благотворительного проекта по строительству многоквартирного жилого дома.

Благодаря реализации этого проекта свои жилищные условия должны улучшить 256 семей. Шестиподъездный дом с переменной этажностью должен быть готов к августу следующего года.

В настоящее время подрядной организацией ведется строительство на всех шести блок-секциях многоквартирного жилого дома: в блок-секции «А» ведется кладка стен седьмого этажа, завершен монтаж окон до пятого этажа, ведутся работы по штукатурке стен; в блок-секции «Б» выполнена кладка стен пятого третьего этажа и производится установка окон; в блок-секции «Г» завершена кладка цоколя техподполья под перекрытие; в блок-секции «Д» производится монтаж опалубки ростверка; в блок-секции «Е» произведен монтаж опалубки для устройства подбетонки.

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