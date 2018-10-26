Вячеслав Володин предложил установить тренажеры на спортплощадке у школы №59

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-26T09:25:32+03:00

Подготовительные работы по обустройству можно начать уже сейчас

Изменить размер текста: A A

Директор школы №59 Комсомольского поселка Саратова Людмила Бокова во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина рассказала ему о спортивных успехах школьных команд и планах по использованию стадиона при школе.

В школе более 1,2 тыс. учеников. Основные успехи у футболистов и волейболистов, баскетболистов и бадминтонистов.

Володин предложил использовать все три уровня стадиона для размещения площадок по этим видам спорта, а также добавить тренажеры.

Мэр Михаил Исаев отметил, что в ближайшее время обсудит с тренерами размещение и наполнение открытого стадиона на площадке у школы.

- Периметр позволяет здесь все это вместить, давайте это планировать. Последний, самый нижний уровень — будем думать, что делать там. Если позволит погода, то подготовительные работы мэр начнет уже сейчас, к июню планируем завершить открытый спорткомплекс, — заметил Володин.