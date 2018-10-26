2018-10-26T09:25:32+03:00
Общество

Вячеслав Володин предложил установить тренажеры на спортплощадке у школы №59

Подготовительные работы по обустройству можно начать уже сейчас
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Директор школы №59 Комсомольского поселка Саратова Людмила Бокова во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина рассказала ему о спортивных успехах школьных команд и планах по использованию стадиона при школе.

В школе более 1,2 тыс. учеников. Основные успехи у футболистов и волейболистов, баскетболистов и бадминтонистов.

Володин предложил использовать все три уровня стадиона для размещения площадок по этим видам спорта, а также добавить тренажеры.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Мэр Михаил Исаев отметил, что в ближайшее время обсудит с тренерами размещение и наполнение открытого стадиона на площадке у школы.

- Периметр позволяет здесь все это вместить, давайте это планировать. Последний, самый нижний уровень — будем думать, что делать там. Если позволит погода, то подготовительные работы мэр начнет уже сейчас, к июню планируем завершить открытый спорткомплекс, — заметил Володин.

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