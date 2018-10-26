2018-10-26T09:11:24+03:00
Происшествия

В Саратове и Энгельсе мужчины украли телефоны под предлогом позвонить

Злоумышленниками оказались 33-летний рецидивист из Пензы и 18-летний житель Энгельса
Ольга Муравлёва
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В полицию Саратова и Энгельса поступили сообщения о кражах телефонов. Воры просили позвонить и убегали с гаджетом.

- 10 сентября в полицию Кировского района с заявлением пришла 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем ранее на Колхозной улице к ней подошел неизвестный и завладел ее мобильным. Сумма ущерба — 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Такой же случай произошел и в Энгельсском районе. 3 октября в полицию пришел 18-летний гражданин и заявил, что 2 октября на площади Свободы злоумышленники попросили позвонить и убежали. Ущерб — 7 тыс. рублей.

Вчера, 25 октября, полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 33-летнего рецидивиста из Пензы и 18-летнего жителя Энгельса. Они уже признались в преступлениях. Пока что граждане под подпиской о невыезде.

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